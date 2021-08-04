«В плане физподготовки вообще рядом с ними не стоим». Саутин о превосходстве китайских прыгунов

Пятикратный чемпион мира и обладатель восьми олимпийских медалей Дмитрий Саутин считает, что в плане физподготовки лучшие мировые спортсмены ушли вперед.

- Чем мы хуже китайцев? Количеством работы, как на воде, так и в зале. Физическая подготовка, которой отличаются китайские спортсмены, говорит сама за себя. Мы в этом аспекте вообще рядом с ними не стоим. В плане физподготовки мир давно двинулся вперед очень сильно: появились новые тренажеры, новые методики работы в зале. Думаю, что и в бассейне мы отстаем от сильнейших по количеству прыжков. Отсюда и результат, - приводит слова Саутина RT.

Добавим, что российский дуэт занял последнее место в финале турнира по синхронным прыжкам с трехметрового трамплина на Олимпийских играх в Токио. Никита Шлейхер не справился с последней попыткой, и судьи оставили его с Евгением Кузнецовым без оценки.