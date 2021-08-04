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04 августа 14:21

«Россия – спортивная держава» соберет более трех тысяч участников. IX Международный спортивный форум

Продолжается регистрация участников на IX Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава» – крупнейшее мероприятие спортивно-деловой направленности, которое пройдёт 8-10 сентября 2021 года в Казани.

В работе Форума примут участие руководители федеральных органов власти, главы субъектов Российской Федерации, руководители и представители международных и российских спортивных организаций, известные спортсмены, учёные, бизнесмены и эксперты отрасли. Ожидается, что на Форум приедут более трех тысяч официальных делегатов из всех регионов России. Запланированы встречи с участниками и призерами XXXII летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио.

«2020 год внес известные ограничения в проведение знаковых общероссийских и международных мероприятий. Но в этом году подготовка к форуму «Россия – спортивная держава» идёт в полную силу. Форум станет площадкой для плодотворного диалога между представителями спортивной индустрии, государственными структурами и представителями бизнес-кругов. Уверен, он пройдёт на самом высоком уровне»,отметил Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.

На Форуме запланирована обширная программа. На пленарной сессии «Спорт-2030: путь к устойчивому развитию в новых условиях» будут затронуты вопросы обеспечения национальных целей развития и задач фронтальной стратегии Правительства Российской Федерации средствами физической культуры и спорта. Как сбалансировать развитие массового спорта и спорта высших достижений? Есть ли будущее у спортивных соревнований в формате онлайн? Эти и многие другие вопросы затронут спикеры, участники и гости Форума.

В рамках мероприятия состоится Форум Digital.Sport. «Национальные цели развития. 70% спортивного населения к 2030 году: способы достижения, риски. Цифровизация как инструмент и ресурс», «Цифровая трансформация физической культуры и спорта в субъектах Российской Федерации: вызовы и тренды», «Заочные чемпионаты как инструмент вовлечения в регулярные занятия физкультурой и спортом. Практика и потенциал применения», «Спорт будущего - как современные технологии изменят отношение потребителей к спорту и здоровью» — вот основные темы обсуждений Форума Digital.Sport.

В целом деловая программа Форума насчитывает около тридцати круглых столов, панельных дискуссий, стратегических сессий. Предварительно определены следующие ключевые темы круглых столов:

• «Спорт и туризм. Развитие перспективного рынка»
• «Предпринимательство в массовом спорте. Бизнес или обременение?»
• «Развитие профессионального спорта в условиях сокращения его финансирования»
• «Религия и спорт. Стратегия взаимодействия»
• «Выбирая профессию. Какие специалисты нужны в спортивной отрасли?»
• «Реализация федерального закона о гармонизации законодательства в части физической культуры, спорта и образования»
• «Механизмы развития корпоративного спорта» и другие.

Гостям и участникам форума будет предложено поучаствовать в мастер-классах в Спортивном парке, в физкультурно-спортивных мероприятиях, совершить забег на дистанцию 5 км. по набережной реки Казанки.

Также в рамках Форума состоится юбилейная X Международная выставка «Современный спорт. Инновации и перспективы» (MSIP).

Ознакомиться с предварительной программой и подать заявку на аккредитацию можно на официальном сайте Форума: https://sportforumrussia.ru/

источник: «Советский спорт»
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