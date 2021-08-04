Дмитрий Саутин: Если ты приезжаешь на Олимпиаду, то не должен думать, как наскакиваешь на трамплин

Пятикратный чемпион мира и обладатель восьми олимпийских медалей Дмитрий Саутин прокомментировал о неудачном выступлении Евгения Кузнецова и Никиты Шлейхера в соревнованиях по синхронным прыжкам с трехметрового трамплина.

– Как воспринимаю то, что сейчас происходит в Токио? С удивлением. Прежде всего эти слова касаются выступления Никиты Шлейхера. Почему вообще происходят такие ошибки? От нервов, от недостатка концентрации, от того, что спортсмен психологически не настроен нужным образом. У Никиты ведь уже случалось подобное в этом сезоне – на Кубке мира.

Значит, спортсмен не справляется с напряжением крупных стартов. Другого объяснения я найти не могу. Просто в отношении конкретного спортсмена такие вопросы правильнее адресовать тренеру. На чемпионате России Никита отпрыгал просто замечательно. Но как только он выезжает на более серьёзные старты, что-то словно переключается в голове.

Для меня это, повторюсь, очень странно: если ты приезжаешь на Олимпийские игры, то не должен думать о том, как наскакиваешь на трамплин. Все это должно быть отработано до абсолютного автоматизма, и даже если что-то не получается, все трамплинисты с детства приучены «спасать» прыжок. Просто у Шлейхера наскок вышел таким, что спасти было уже невозможно, – приводит слова Саутина RT.

Напомним, что российский дуэт занял последнее место в финале турнира по синхронным прыжкам с трехметрового трамплина на Олимпийских играх в Токио. Шлейхер не справился с последней попыткой, и судьи оставили его с Кузнецовым без оценки.