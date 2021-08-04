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Синхронистки Ромашина и Колесниченко принесли России 14-е золото Олимпиады в Токио
04 августа 14:43
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автор фото: Олимпийский комитет России

Синхронистки Ромашина и Колесниченко принесли России 14-е золото Олимпиады в Токио

Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина завоевали золотые медали в дуэте на Олимпийских играх.

Колесниченко и Ромашина, ранее выигравшие произвольную и техническую программы, набрали в сумме 195,9079 балла.

Серебряные награды достались китайским спортсменкам Сунь Вэньянь и Хуан Сюэчэнь (192,4499), бронзовые медали у украинских синхронисток Марты Фединой и Анастасии Савчук (189,4620).

Отметим, что для Ромашиной это золото стало шестым в карьере, а Колесниченко стала двукратной олимпийской чемпионкой. Ромашина - первая в истории синхронного плавания шестикратная олимпийская чемпионка. Ранее 31-летняя россиянка завоевала золотые медали в группе в 2008 году: одно золото в Пекине и по две золотые медали в Лондоне и Рио-де-Жанейро.

Командные соревнования синхронисток пройдут 6 и 7 августа.

источник: «Советский спорт»
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