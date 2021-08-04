Наталья Ищенко: Мы по-прежнему лучшие в синхронном плавании, ну а Ромашина - уже легенда

Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко прокомментировала победу российского дуэта на Олимпийских играх в Токио.

- Я безумно рада за девчонок! До мурашек буквально. Смотрела от начала и до конца, переживала больше, чем когда сама выступала.

За Свету просто счастлива. Она многим пожертвовала, чтобы выиграть эту медаль. Долго тренировалась и готовилась на закрытой базе, не имея возможности видеться с дочкой, а я знаю, как это важно для нее.

Мы по-прежнему лучшие в синхронном плавании, ну а Ромашина уже легенда нашего вида спорта, - цитирует Ищенко пресс-служба ОКР.

Напомним, что в среду российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина завоевали золотые медали в дуэте на Олимпийских играх. для Ромашиной это золото стало шестым в карьере, а Колесниченко стала двукратной олимпийской чемпионкой.