Дмитрий Губерниев: Татьяна Данченко – Илон Маск в юбке, каждая ее пара – абсолютный космос!

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал победу российского дуэта в соревнованиях по синхронному плаванию на Олимпийских играх в Токио.

– Я уже много раз говорил, что Татьяна Данченко – это абсолютный тренер-новатор. Каждая ее пара, каждая программа дуэта – это что-то новенькое, абсолютный космос!

Я у ног Ромашиной! Шестикратная олимпийская чемпионка! Еще одна победа у Светланы Колесниченко. Меняются составы, меняются команды, но Татьяна Данченко демонстрирует феноменальный, космический уровень. Она просто Илон Маск в юбке! – приводит слова Губерниева Sport24.ru.

Напомним, что в среду российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина завоевали золотые медали в дуэте на Олимпийских играх. Для Ромашиной это золото стало шестым в карьере, а Колесниченко стала двукратной олимпийской чемпионкой.

Отметим, что Ромашина - первая в истории синхронного плавания шестикратная олимпийская чемпионка.