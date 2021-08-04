Татьяна Данченко: Ромашина в таких кондициях, что спокойно может еще и в Париже выступить

Татьяна Данченко, тренер Светланы Ромашиной и Светланы Колесниченко, прокомментировала победу российского дуэта на Олимпийских играх в Токио.

– Чувствую счастье и облегчение от того, что нам все удалось, мы прошли через все преграды, странные случайности, неприятности. Абсолютный кайф, эйфория. Я мечтаю стать тренером семикратной Олимпийской чемпионки. Шестикратная теперь есть, пятикратная и четырехкратная тоже. Света Ромашина в таких кондициях, что она любой молодой спортсменке фору даст. И спокойно может еще и в Париже выступить. Подарки ей никто не делает. Это настолько целеустремленная и сознательная спортсменка, - приводит слова Данченко пресс-служба ОКР.

Напомним, что в среду российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина завоевали золотые медали в дуэте на Олимпийских играх. Для Ромашиной это золото стало шестым в карьере, а Колесниченко стала двукратной олимпийской чемпионкой.

Отметим, что Ромашина - первая в истории синхронного плавания шестикратная олимпийская чемпионка.