Светлана Ромашина: Когда возвращалась, не ставила перед собой цели стать самой титулованной

Светлана Ромашина прокомментировала победу в соревнованиях по синхронному плаванию на Олимпийских играх в Токио в паре со Светланой Колесниченко.

– Эта медаль выстраданная. Мы прошли длинный и тяжелый путь. Количество медалей не самое важное. Главное – качество. Когда я возвращалась после рождения ребенка, не ставила перед собой цели стать самой титулованной спортсменкой. Мне очень хотелось вообще вернуться в синхронное плавание, потому что я это очень люблю. Но когда кто-то говорит, что я самая титулованная, мне это приятно и льстит, – приводит слова Ромашиной пресс-служба ОКР.

Напомним, что в среду российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина завоевали золотые медали в дуэте на Олимпийских играх. Для Ромашиной это золото стало шестым в карьере, а Колесниченко стала двукратной олимпийской чемпионкой.

Отметим, что Ромашина - первая в истории синхронного плавания шестикратная олимпийская чемпионка.