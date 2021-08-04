Светлана Колесниченко: Света - невероятный товарищ, с ней комфортно работать, я ее просто обожаю

Светлана Колесниченко прокомментировала победу в соревнованиях по синхронному плаванию на Олимпийских играх в Токио в паре со Светланой Ромашиной.

– Это уже традиция, видимо, у нас. Сначала включили музыку, потом быстренько выключили, потом снова включили, но не совсем сначала. Но ничего. Мы пошли дальше делать программу.

Тяжелая медаль. Никто не знал, что такое произойдет в мире, и Олимпийские игры будут перенесены. Поэтому сейчас я очень рада. Это моя первая победа в дуэте.

Конечно было очень волнительно, но поддержка партнера и тренеров очень помогала. Света невероятный товарищ, с ней очень комфортно работать и я ее просто обожаю, - приводит слова Колесниченко пресс-служба ОКР.

Напомним, что в среду российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина завоевали золотые медали в дуэте на Олимпийских играх. Для Ромашиной это золото стало шестым в карьере, а Колесниченко стала двукратной олимпийской чемпионкой.