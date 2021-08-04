Матыцин поздравил Ромашину и Колесниченко с победой на Олимпиаде в Токио

Министр спорт Российской Федерации Олегм Матыцин поздравил российских синхронисток Светлану Ромашину и Светлану Колесниченко с победе на Олимпиаде в соревнованиях дуэтов.

«Поздравляю Светлану Ромашину и Светлану Колесниченко с золотом Игр-2020. Уже шестую Олимпиаду подряд россиянкам нет равных в соревнованиях дуэтов, а Светлана Ромашина завоевала шестую золотую олимпийскую медаль в карьере и стала самой титулованной спортсменкой в синхронном плавании в истории Игр. В Токио наш дуэт выступил безупречно и победил с большим преимуществом. С 2000 года наша сборная команда по синхронному плаванию неизменно выигрывает все золотые медали на Олимпиадах», - приводит слова Матыцина ТАСС.

Напомним, что «серебро» выиграли китаянки Сунь Вэньянь и Хуан Сюэчэнь, «бронзу» - украинки Марта Федина и Анастасия Савчук.