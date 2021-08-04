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04 августа 18:47
автор: Максим Скороходов

Украинская легкоатлетка призналась, что ей стыдно за свою страну

Спортсменка недовольна, что ее федерация не оказывает ей надлежащей помощи.

Украинская легкоатлетка Анна Рыжикова пристыдила свою страну, заявив, что она не предоставляет ей надлежащих условий, сравнив свою команду с тем, что получает нидерландка Фемке Бол.

«Не очень хотелось бы это говорить, но стыдно за свою страну. Когда мы выезжаем на старты, за мной стоит тренер, массажист, моя семья в качестве поддержки. А на них работает целая команда. Получается, что я один в поле воин против целой армии», - приводит слова Рыжиковой «МК-Спорт», ссылаясь на News24.ua.

В финале забега на дистанции 400 метров с барьерами Рыжикова заняла пятое место, Бол - третье. Олимпийской чемпионкой стала американка Сидни Маклафлин.

источник: МК-Спорт
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