Украинская легкоатлетка призналась, что ей стыдно за свою страну

Украинская легкоатлетка Анна Рыжикова пристыдила свою страну, заявив, что она не предоставляет ей надлежащих условий, сравнив свою команду с тем, что получает нидерландка Фемке Бол.

«Не очень хотелось бы это говорить, но стыдно за свою страну. Когда мы выезжаем на старты, за мной стоит тренер, массажист, моя семья в качестве поддержки. А на них работает целая команда. Получается, что я один в поле воин против целой армии», - приводит слова Рыжиковой «МК-Спорт», ссылаясь на News24.ua.

В финале забега на дистанции 400 метров с барьерами Рыжикова заняла пятое место, Бол - третье. Олимпийской чемпионкой стала американка Сидни Маклафлин.