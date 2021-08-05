Коблова поборется за «бронзу» Олимпиады-2020

Российская вольница Валерия Коблова победила в утешительном раунде Аншу Малик из Индии со счетом 5:1 и пробилась в «бронзовый» финал.

В нем она встретится с болгаркой Эвелиной Николовой, во втором бое за «бронзу» будут участвовать монголка Хонгорзул Болдсайхан и американка Элен Луиза Марулис.

В «золотом» поединке телезрители будут наблюдать японку Рисако Каваи и Ирину Курочкину из Белоруссии.

Бои за медали в женской борьбе в весовой категории до 57 кг начнутся в 14:55 мск.