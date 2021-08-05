Десятиборец Шкуренев показал седьмой результат в метании диска

Российский десятиборец Илья Шкуренев стал седьмым в метании диска на Олимпиаде в Токио, показав результат 47,02 м.

Он выиграл свою группу, но у спортсменов, которые вышли позже, были результаты лучше. Самый дальний бросок сделал чех Иржи Сикора (49,90).

В общем зачете лидирует канадец Дэмиан Уорнер, набрав 6610 очков, вторым идет австралиец Эшли Молони (6359), третьим другой канадец Пирс Лепейдж (6265), россиянин Шкуренев занимает седьмое место (6005).

Десятиборцам осталось принять участие в дух видах: прыжкам с шестом и забеге на 1500 м.