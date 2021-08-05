Коблова не смогла завоевать медаль в Токио

Российская спортсменка Валерия Коблова в за бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио в соревнованиях по борьбе в весовой категории до 57 кг уступила болгарке Эвелине Николовой.

По ходу боя новоиспеченный бронзовый призер Игр-2020 положила россиянку «на туше».

Вторую бронзовую медаль в данной категории завоевала американка Элен Луиза Марулис, победившая монголку Хонгорзул Болдсайхан (11:0).

Во встрече за «золото» сошлись японка Рисако Каваи и представительница Белоруссии Ирина Курочкина, в итоге сильнее оказалась хозяйка Олимпиады (5:0).