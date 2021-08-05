Тренер легкоатлетки Сидоровой: Анжелика выиграла серебро ОИ в Токио за счет морально-волевых качеств

Личный тренер российской прыгуньи с шестом Анжелики Сидоровой назвала причины, по которым спортсменке не удалось стать чемпионкой Олимпийских игр в Токио.

«Анжелика боролась до конца, у меня нет никаких претензий к ней. Но на сегодняшний день получается так, что Кэти готова тоже хорошо. Мы, в принципе, были настроены прыгать 4,95, но чуть-чуть не хватило стартов на самом деле. Анжелике нужно было по сезону распрыгаться и набрать соревновательную уверенность. К сожалению, в этом сезоне не получилось этого сделать, и она сегодня практически только за счет своих морально-волевых качеств, за счет умения собираться сделала то, что сделала», - приводит ТАСС слова Светланы Абрамовой.

Напомним, что итоговый результат Сидоровой на соревнованиях составил 4,85 м. Ей не удалось покорить высоту 4,90 м. После этого Анжелика запросила 4,95 м, но также не смогла перепрыгнуть планку.

Чемпионкой Олимпиады стала представительница США Кэти Нэйджот. Американка со второй попытки взяла высоту 4,90 метра. Бронзовую медаль завоевала Холли Брэдшоу из Великобритании (4,85).