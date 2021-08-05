Баскетболисты сборной Франции победили команду Словению и сыграют в финале ОИ-2020 с США

Определился второй финалист мужского баскетбольного турнира на Олимпиаде в Токио.

В решающем матче сыграет сборная Франции, которая обыграла команду Словении со счетом 90:89 (27:29, 15:15, 29:21, 19:24).

Самым результативным игроком встречи стал форвард «трехцветных» Нандо Де Коло. Лидер словенцев Лука Дончич оформил трипл-дабл. Он записал в свой актив 16 очков, сделал десять подборов и 18 передач. Дончич стал третьим игроком в истории Олимпиад, сделавшим трипл-дабл. Ранее это удавалось представителю СССР Александру Белову (1976) и американцу Леброну Джеймсу (2012).

Добавим, что в финале ОИ-2020 французы сыграют с командой США. В матче за бронзу Словения сразится с Австралией. Обе игры пройдут 7 августа.