Российские пляжники Красильников и Стояновский вышли в финал олимпийского турнира

Россияне Олег Стояновский и Вячеслав Красильников вышли в финал олимпийского турнира по пляжному волейболу.

Наша пара обыграла представителей Катара Шерифа Юнусса и Ахмеда Тиджана со счетом 21:19, 21:17.

В финале россияне сыграют с норвежцами Андерсом Бернтсеном Молом и Кристианом Сандли Серумом. В матче за бронзу представители Катара встретятся с дуэтом из Латвии Мартиньш Плявиньш/Эдгар Точс.

Обе встречи пройдут 7 августа.

Добавим, что ранее российские спортсмены никогда не играли в финале олимпийского турнира по пляжному волейболу.