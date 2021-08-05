Белорусская легкоатлетка Тимановская назвала условие возвращения на родину

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская заявила, что надеется выступить на следующих ОИ.

Ранее национальный олимпийский комитет Белоруссии сообщил, что спортсменка прекращает участие в Играх-2020 «в связи с эмоционально-психологическим состоянием». Тимановскую попытались вывезти в Минск из Токио.

Легкоатлетка заявила, что не намерена возвращаться в Белоруссию. 2 августа Польша начала процесс предоставления убежища Тимановской.

«Я готова вернуться в Беларусь, когда там для меня будет безопасно. Надеюсь, это не последние мои Олимпийские игры, а будут еще как минимум два таких старта. Буду делать все, чтобы продолжить свою карьеру», - заявила легкоатлетка в эфире польского телеканала TVP.

Напомним, ранее Тимановская раскритиковала НОК Белоруссии, которое поставило ее участвовать в эстафете 4 по 400 м без ее согласия.