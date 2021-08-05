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05 августа 22:01
автор: Александр Поволоцкий

Красильников - о выходе в финал Олимпиады: Мы приложим все усилия, чтобы добыть золото

В 2016 году волейболист занял четвертое место на ОИ в Рио-де-Жанейро.

Российский спортсмен Вячеслав Красильников, выступающий в паре с Олегом Стояновским, поделился эмоциями от выхода в финал олимпийского турнира по пляжному волейболу в Токио.

«Самое сложное - это психология, справиться с мыслями, эмоциями во время игры. Если научиться бороться, то можно добиваться больших побед. Главное, что мы справились психологически. Только родные и близкие знают, какой путь я прошел, но нужен еще один шаг. Мы приложим все усилия, чтобы добыть золото. Лично для меня быть здесь и выйти в финал - это уже победа», - цитирует ТАСС спортсмена.

Добавим, что в полуфинале россияне обыграли представителей Катара Шерифа Юнусса и Ахмеда Тиджана (2-0). В решающем матче Красильников и Стояновский сыграют с норвежским дуэтом Андерсом Молом и Кристианом Серумом.

Финал состоится 7 августа.

источник: ТАСС
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