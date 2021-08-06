Рашидов и Садулаев вышли в полуфиналы Олимпиады в своих категориях

Месси никуда не уйдет? Его контракт — главное оружие в войне «Барселоны» и «Реала» с Примерой

5 августа мог войти печальной датой в историю «Барселоны». Клуб в этот день объявил о том, что не может заключить новый контракт со своей главной звездой – Лионелем Месси. Но, как обычно, не все так просто.