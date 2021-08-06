Рашидов и Садулаев вышли в полуфиналы Олимпиады в своих категориях

Российский боец вольного стиля Гаджимурад Рашидов в четвертьфинале весовой категории до 65 кг на олимпийском турнире победил поляка Магомедмурада Гаджиева (6:2).
В полуфинале его ждет встреча с японцем Такуто Отогуро.
В весовой категории до 97 кг другой россиянин Абдулрашид Садулаев также успешно преодолел четвертьфинальную стадию, одолев грузина Элизбара Одикадзе (10:0).
Дальше по сетке его ждет поединок с кубинцем Рейнерисом Саласом.
А вот в женской борьбе представительница ОКР Стальвира Оршуш проиграла свой бой 1/8 финала Марии Стадник из Азербайджана.