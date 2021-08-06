Волейболистка сборной Бразилии до Олимпиады в Токио сдала положительный допинг-тест

Волейболистка сборной Бразилии Тандара Кайшета 7 июля сдала положительный допинг-тест, поэтому временно отстранена от дальнейших выступлений в спортивных соревнованиях, сообщает пресс-служба Олимпийского комитета Бразилии.
Напомним, что в четвертьфинале Олимпиады женская сборная Бразилии обыграла команду ОКР (3:1). Тандара в той встрече набрала шесть очков.
Однако, результат этого матча не будет пересмотрен, так как положительную допинг-пробу сдала только одна бразильская волейболистка.
источник: Олимпийский комитет Бразилии