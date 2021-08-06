В день закрытия Олимпиады в Токио возможен тропический шторм

8 августа, в день закрытия Олимпийских игр в Токио, в столице Японии может пройти тропический шторм.

«Мы готовы к непредвиденным ситуациям, но сейчас я бы не хотела всерьез говорить о влиянии шторма на церемонию закрытия, поскольку таким образом мы породим спекуляции вокруг себя», - приводит слова спикера организационного комитета «Токио-20202» Масы Такая «МК-Спорт».

Добавим, что в неофициальном медальном зачете Олимпийских игр в Токио российская команда занимает пятое место, завоевав 16 золотых, 23 серебряных, 21 бронзовую медали.