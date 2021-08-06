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06 августа 11:26
автор: Максим Скороходов

Россиянка Баташова занимает второе место в современном пятиборье

Лидирует немка Шлеу.

На Олимпиаде в Токио прошло два вида в современном пятиборье.

Российская спортсменка Ульяна Баташова занимает второе место после соревнований в плавании и фехтовании, набрав 527 очков.

Лидирует немка Анника Шлеу (551), на третьем месте находится представительница Южной Кореи Су-Хи Ким (524), еще одна представительница ОКР Гульназ Губайдуллина занимает 19-е место (480).

Следующем видом спорта для современных пятиборок будет конкур, завершаться соревнования в кросс-стрельбе.

источник: «Советский спорт»
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