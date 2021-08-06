Россиянка Баташова занимает второе место в современном пятиборье

На Олимпиаде в Токио прошло два вида в современном пятиборье.
Российская спортсменка Ульяна Баташова занимает второе место после соревнований в плавании и фехтовании, набрав 527 очков.
Лидирует немка Анника Шлеу (551), на третьем месте находится представительница Южной Кореи Су-Хи Ким (524), еще одна представительница ОКР Гульназ Губайдуллина занимает 19-е место (480).
Следующем видом спорта для современных пятиборок будет конкур, завершаться соревнования в кросс-стрельбе.
источник: «Советский спорт»