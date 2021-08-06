Россиянка Баташова занимает второе место в современном пятиборье

«Два золота в волейболе — это реально». Колодинский — о шансах России в финалах Олимпиады против французов и норвежцев

Известный в прошлом связующий, а также бывший вице-чемпион мира по пляжному волейболу Игорь Колодинский поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от выступления российских волейболистов на Играх в Токио.