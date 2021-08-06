«Я отражал мнение соперниц Хаббард». Кузичев о ситуации с пародией на трансгендерную спортсменку

Журналист и ведущий Анатолий Кузичев прокомментировал ситуацию с пародией в эфире программы «Время покажет» на трансгендерную спортсменку Лорел Хаббард.

– Я отражал мнение соперниц Лорел Хаббард – недавнего мужчины – по этому тяжелоатлетическому подиуму. Именно ее соперницы, профессиональные спортсменки, возмутились этой ситуацией. Она им тоже показалась нелепой и безумной. Соответственно, это безумие, эту несправедливость вопиющую я и отразил в этом демарше. Мне кажется, кто-то должен был это сказать, кто-то должен был это сделать. Потому что король на самом деле голый, и я оказался тем самым мальчиком, который на это обратил внимание прогрессивной общественности, – цитирует Кузичева RT.

Накануне Международный олимпийский комитет подверг критике сюжеты российских телеканалов о новозеландской тяжелоатлетке-трансгендере Лорел Хаббард, которая выступила на Олимпиаде в Токио: «Дискриминации абсолютно нет места на Олимпийских играх. Мы связывались с нашим официальным телевещателем в России, чтобы прояснить ситуацию и подчеркнуть фундаментальные принципы Олимпийской хартии, и принимаем соответствующие меры».

Напомним, что первый в истории трансгендер-участник Олимпиады новозеландская штангистка Лорель Хаббард выбыла из соревнований. Спортсменка выступала в весовой категории свыше 87 килограмм, но не смогла выполнить ни одной успешной попытки в рывке. В первой новозеландка не смогла взять 120 килограмм. После этого Хаббард дважды пыталась поднять 125 килограмм и завершила выступление. Несмотря на это, участие в Олимпийских играх в Токио вызвало большой резонанс.

Добавим, что в четверг новозеландская тяжелоатлетка заявила о том, что приняла решение завершить спортивную карьеру, отметив, что «давно не в том возрасте, чтобы профессионально заниматься спортом».