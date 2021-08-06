Ирина Роднина: Тандара имела права выступать, так как не было результатов допинг-теста

Бывшая фигуристка Ирина Роднина не видит двойных стандартов в выступлении на Олимпиаде в Токио волейболистки Тандары Кайшеты, которая 7 июля сдала положительный тест на допинг.

«Результат пробы пришел сегодня. Пока не было результата, спортсменка и допускалась. Как только появились показатели, они стали применяться. Другой вопрос, что делать с результатами, в каких матчах она играла, - это, наверное, будет темой для обсуждения», - приводит слова Родниной «Чемпионат».

Добавим, что результат этого матча по правилам не будет пересмотрен, так как положительную допинг-пробу сдала только одна бразильская волейболистка.