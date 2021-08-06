Светлана Журова: Всю женскую сборную Бразилии по волейболу нужно перепроверить на допинг

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала информацию о том, что бразильская волейболистка Тандара Кайшета сдала положительную допинг-пробу.

«Естественно, никакого пересмотра результатов уже не будет, хотя что-то должно подразумеваться. Но я не помню, чтобы такие случаи были на Олимпиаде. Такие правила, скорее всего, есть, просто никто не думал, что когда-то придется их применять: переигровка и так далее. Но это было бы справедливо в данном случае. Одно понятно точно: всю сборную Бразилии по волейболу обязательно нужно перепроверить на допинг», - приводит слова Журовой Sport24.ru.

Напомним, что в четвертьфинале сборная Бразилии победила россиянок (3:1), однако результаты бразильской команды могут быть пересмотрены, если антидопинговые правила нарушат несколько спортсменок.