ТОКИО-2020ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Товарищеские матчи (клубы) перерыв Витязь 3 Куньлунь Ред С 3
Россия - Премьер-Лига 17:00 Уфа 0 Локомотив М 0
Товарищеские матчи (клубы) 21:00 Адана Демирспо 0 Бешикташ 0
Англия - Чемпионшип 21:45 Борнмут 0 Вест Бромвич А 0
Франция - Лига 1 22:00 Монако 0 Нант 0
06 августа 15:27
автор: Максим Скороходов

Светлана Журова: Всю женскую сборную Бразилии по волейболу нужно перепроверить на допинг

Диагональная Тандара Кайшета отстранена из-за положительной допинг-пробы, которая была сдана 7 июля.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала информацию о том, что бразильская волейболистка Тандара Кайшета сдала положительную допинг-пробу.

«Естественно, никакого пересмотра результатов уже не будет, хотя что-то должно подразумеваться. Но я не помню, чтобы такие случаи были на Олимпиаде. Такие правила, скорее всего, есть, просто никто не думал, что когда-то придется их применять: переигровка и так далее. Но это было бы справедливо в данном случае. Одно понятно точно: всю сборную Бразилии по волейболу обязательно нужно перепроверить на допинг», - приводит слова Журовой Sport24.ru.

Напомним, что в четвертьфинале сборная Бразилии победила россиянок (3:1), однако результаты бразильской команды могут быть пересмотрены, если антидопинговые правила нарушат несколько спортсменок.

источник: Sport24.ru
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Сборная России по боксу получила оценку за ОлимпиадуРоссийские волейболисты узнали соперника по финалу Олимпиады"Реал Мадрид" представил новую выездную форму на сезон-2021/22Гаджимагомедов отказался носить серебряную медаль ОИ: причинаШестое золото русалки Ромашиной и наш первый положительный тестРоссийская скромница сводит с ума Сеть: нереальная красавица
«Месси в форме любого другого клуба кроме «Барселоны» — бомба на все времена». Мостовой — о главной сенсации мирового футбола
Один из лучших в истории российских футболистов Александр Мостовой, сделавших блестящую карьеру в Испании, до сих пор не верит, что Лионель Месси действительно покидает «Барселону».
3-й тур РПЛ: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
6 - 9 августа пройдут восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о третьем туре.
Бедный, бедный Карпин… Что делать сборной России после ухода СуперМарио?
За громкими новостями об уходе Лео Месси из «Барселоны» в тени осталась информация об отказе Марио Фернандеса играть за сборную России в ближайших матчах отбора к ЧМ-2022. А ведь для нашего футбола это знаковое событие.
«Два золота в волейболе — это реально». Колодинский — о шансах России в финалах Олимпиады против французов и норвежцев
Известный связующий, а также вице-чемпион мира по пляжному волейболу Игорь Колодинский поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от выступления российских волейболистов на Играх в Токио.
Месси никуда не уйдет? Его контракт — главное оружие в войне «Барселоны» и «Реала» с Примерой
5 августа мог войти печальной датой в историю «Барселоны». Клуб в этот день объявил о том, что не может заключить новый контракт со своей главной звездой – Лионелем Месси. Но, как обычно, не все так просто.
А упала, Б пропала, что осталось на спине? Старт «Рубина» в еврокубках больше запомнился конфузом с формой, а не футболом
В первых матчах третьего квалификационного раунда Лиги конференций «Рубин» и «Сочи» добились ничьих соответственно против «Ракува» в Польше (0:0) и сербского «Партизана» на берегу Черного моря (1:1).
Олимпиада-2020: главные события 06.08.2021
6 августа 2021 года на Олимпиаде в Токио пройдут соревнования по 21 виду спорта и будут разыграны 23 комплекта медалей.
Исинбаева не вдохновила Сидорову, у России сразу два волейбольных финала, французы не пустили Дончича к дрим-тим. Итоги дня на Олимпиаде
«Плеймейкер» подводит итоги 5 августа на Олимпийских играх в Токио.
«В конце концов в «Спартаке» останутся только те, кто смотрит в рот Зареме». Червиченко — о цирке в народной команде
Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «Плеймейкеру» очередные кадровые перестановки в стане красно-белых, которых неожиданно покинул спортивный директор Дмитрий Попов.
Афоризм украинца Бубки нашей Анжелике не помог. Как Россия получила серебро вместо золота на Олимпиаде
Российская чемпионка мира по прыжкам с шестом Анжелика Сидорова не сумела выиграть турнир на Олимпиаде в Токио, неожиданно уступив американке Кэти Нэйджотт.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика