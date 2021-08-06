Путин поздравил борца Сидакова с золотой медалью Олимпиады в Токио

Президент РФ Владимир Путин поздравил российского борца вольного стиля Заурбека Сидакова с победой на Олимпийских играх в Токио.

«Уважаемый Заурбек Казбекович! Примите поздравления с триумфальным выступлением на Играх XXXII Олимпиады в Токио. Проявив яркие чемпионские качества, в упорной и напряженной борьбе вы одержали верх над сильными соперниками и на деле доказали, что достойны самой высокой награды, своей победой весомо укрепили лидерские позиции отечественной школы вольной борьбы. Желаю вам дальнейших успехов. Так держать!» - говорится в сообщении Путина на официальном сайте Кремля.

Напомним, что Сидаков победил в финале Олимпиады в Токио Магомедхабиба Кадимагомедова, представляющего Белоруссию (7:0). Бронзу в данной категории получили американец Дейк Кайл и узбек Бекзод Абдурахмонов.

В медальном зачете Олимпиады в Токио Россия занимает пятое место, имея на в своем активе 17 золотых, 23 серебряных и 22 бронзовых.