Михаил Алоян: Батыргазиев заставил всех удивиться

Бронзовый призер Олимпиады в Лондоне Михаил Алоян прокомментировал золотую медаль, завоеванную Альбертом Батыргазиевым на Играх в Токио.

- Бокс Батыргазиева заставляет соперников уставать. Всегда находится в бою. Я не скажу, что на Олимпиаде он прыгнул выше головы. Но он показал свое превосходство и заставил всех удивиться. Мне кажется, были люди, которые не рассчитывали на его золото, - приводит слова Алояна Legalbet.

Напомним, что в четверг Альберт Батыргазиев принес сборной России золотую медаль Олимпийских игр, которые в эти дни проходят в столице Японии. В финальном поединке российский боксер раздельным решением судей победил американца Дюка Рэгана.