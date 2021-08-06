Норвежская гандболистка о судьях: Даже не знаю, как это помягче объяснить

Норвежская гандболистка Нора Мерк выразила недовольство работой судей после поражения от России (26:27) в полуфинале Олимпийских игр 2020 года в Токио. Основная причина - последние минуты полуфинала, которые Россия провела в атаке, а Норвегии не удалось получить мяч.

«Что делать, когда понимаешь, что у россиян было 17 штрафных бросков в конце. Это тоже. Я даже более, чем шокирована. Даже не знаю, как это мягко объяснить», - цитирует слова Merk NRK.

Напомним, на Играх-2016 Россия также обыграла Норвегию в полуфинале - 38:37 OT. В финале, как и пять лет назад, Россия сыграет с Францией, матч состоится 8 августа.