Анна Седойкина: Мы вышли на матч на 150 процентов уверенные в победе

Голкипер женской сборной России по гандболу Анна Седойкина прокомментировала победу над Норвегией (27:26) в полуфинале олимпийского турнира на Играх-2020 в Токио. Седойкина сделала 11 сейвов.

«В принципе, мы готовились, как и ко всем играм, была хорошая, основательная подготовка. Все вышли на матч с уверенностью в победе на 150 процентов. Они сделали то, что должны были сделать. Что касается меня, то мне очень помогли мои защитники. Собственно, для этого мы и здесь: блокировать удары, делать сейвы, побеждать. Мы все сегодня сделали свое дело», - цитирует слова Седойкиной «Матч ТВ».

Напомним, на Играх-2016 Россия также обыграла Норвегию в полуфинале - 38:37 OT. В финале, как и пять лет назад, Россия сыграет с Францией, матч состоится 8 августа.