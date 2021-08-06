МОК ответил на вопрос о допинге у игрока сборной Бразилии по волейболу

В пресс-службе Международного Олимпийского Комитета воздержались от ответа о последствиях антидопинговых нарушений в женской сборной Бразилии по волейболу.

В пятницу утром стало известно, что допинг был обнаружен у игрока Тандары Кайшеты, набравшего 6 очков в четвертьфинале против сборной России. Затем бразильцы обыграли Корею, выйдя в финал Олимпиады - но без Кайшеты.

В ответ на вопрос, могут ли результаты турнира быть пересмотрены, МОК сказал, что вопрос следует перенаправить в Международную федерацию волейбола (FIVB), «поскольку они несут ответственность за свои соревнования и результаты».

Что касается тестирования сборной Бразилии, МОК предложил обратиться в ITA, организацию, которая проводит тестирование на Олимпийских играх.