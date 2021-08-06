Министр спорта РФ оценил результаты выступления сборной России на Олимпиаде в Токио

Министр спорта РФ Олег Матыцин оценил выступление сборной России на Олимпийских играх в Токио.

«Прежде всего я хочу от имени всех болельщиков, всей России поблагодарить наших спортсменов, тренеров, всю команду, которая в очень непростых условиях готовилась к Олимпийским играм и сейчас выступает, показывая, с моей точки зрения, выдающиеся достижения, можно сказать, исторические. Широкий спектр наград по многим видам спорта, поэтому мы удовлетворены результатом. Я считаю выступления успешными», - приводит слова Матыцина телеканал Россия 1.

В медальном зачете Олимпиады в Токио Россия занимает пятое место, имея на в своем активе 17 золотых, 23 серебряных и 22 бронзовых.