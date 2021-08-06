На Японию надвигается тропический шторм

Тропический шторм приближается к столице Олимпийских игр 2020 года. Ожидается, что он ударит по Токио в последний день Игр, не внося никаких изменений в программу соревнований, сообщает AFP.

Мощный циклон движется в сторону Токио со стороны архипелага Окинава со скоростью до 108 км/ч. По данным метеорологов, с субботы 7 августа до полудня воскресенья ожидаются сильные ветры, высокие волны на восточном побережье Японии, есть опасность оползней и наводнений.

Оргкомитет «внимательно, но хладнокровно» наблюдает за приближающимся природным явлением, поскольку все соревнования по программе последнего дня Олимпиады, кроме церемонии закрытия игр, будут проходить в залах. Это турниры по велоспорту, художественной гимнастике и водному поло.