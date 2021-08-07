Российские каноистки Андреева и Ромасенко стали восьмыми на Олимпиаде в Токио

В финале олимпийского турнира по гребле на каноэ-двойках на 500 м россиянки Ирина Андреева и Олеся Ромасенко заняли восьмое место, показав результат 2.04,875.

Олимпийскими чемпионками стали китаянки Сюй Шисяо и Сунь Мэня (1.55,495). Серебро досталось представительницам Украины Людмиле Лузани и Анастасии Четвериковой (1.57,499), а тройку призеров замкнули Лоранс Венсан Лапуант и Кэти Венсан из Канады (1.59,041).

В медальном зачете Олимпиады в Токио сборная России занимает пятое место, имея в своем активе 17 золотых, 23 серебряные и 22 бронзовые награды.

Игры-2020 продлятся до 8 августа.