Российские байдарочники в четверке финишировали на четвертой позиции на Олимпиаде в Токио

В финале олимпийского турнира по гребле на байдарках-четверках россияне Артем Кузахметов, Александр Сергеев, Роман Аношкин и Максим Спесивцев заняли четвертое место, показав результат 1.23,654.
Олимпийскими чемпионами стали представители Германии (1.22,219). Серебро досталось Испании (1.22,445), а тройку призеров замкнула Словакия (1.23,534).
В медальном зачете Олимпиады в Токио сборная России занимает пятое место, имея в своем активе 17 золотых, 23 серебряные и 22 бронзовые награды.
Игры-2020 продлятся до 8 августа.
источник: «Советский спорт»