Бондарь вышел в финал Олимпиады-2020 в прыжках в воду с десятиметровой вышки

В полуфинале олимпийского турнира по прыжкам с десятиметровой вышки россиянин Александр Бондарь занял третье место (464,10) и вышел в финал соревнования.
Еще один представитель нашей страны Виктор Минибаев показал пятый результат (447,50) и завершил борьбу на турнире.
Первое место в квалификации занял китаец Юань Цао (513,70).
Финал состоится сегодня, 7 августа и начнется в 9:00 по московскому времени.
В медальном зачете Олимпиады в Токио сборная России занимает пятое место, имея в своем активе 17 золотых, 24 серебряные и 22 бронзовые награды.