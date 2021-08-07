Сборная России по художественной гимнастике вышла в финал Олимпиады в Токио в групповом многоборье

В полуфинале олимпийского турнира по художественной гимнастике в групповом многоборье женская сборная России заняла второе место, показав результат 89,050 балла.
Нашу команду представляли Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастастия Татарева, Алиса Тищенко, Ангелина Шкатова.
Лучшей в квалификации стала Болгария (91,800), а топ-3 замкнула Италия (87,150).
Финал состоится завтра, 8 августа.
В медальном зачете Олимпиады в Токио сборная России занимает пятое место, имея в своем активе 17 золотых, 24 серебряные и 22 бронзовые награды.