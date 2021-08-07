Баскетболисты сборной США обыграли Францию и выиграли золото Олимпиады в Токио

В финале олимпийского турнира по баскетболу мужская сборная США оказалась сильнее национальной команды Франции - 87:82.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Кевин Дюрант, набравший 29 очков, шесть подборов и три передачи. В активе Джейсона Тейтума 19 очков (семь подборов), Джру Холидэй (пять подборов и одна передача) и Дэмьен Лиллард (один подбор и три передачи) - по 11 очков.

У Франции наиболее активно себя проявили Руди Гобер (восемь подборов) и Эван Фурнье (три подбора и две передачи) - по 16 очков.

Таким образом, американцы в четвертый раз подряд стали олимпийскими чемпионами. Всего сборная США побеждала в олимпийском турнире 16 раз. Франция в третий раз стала серебряным призером Игр.

Сегодня, 7 августа также состоится матч за бронзовые медали между командами Австралии и Словении. Встреча начнется в 14:00 по московскому времени.