Женская сборная России по водному поло уступила Венгрии в матче за бронзовые награды на ОИ-2020

В матче за третье место в олимпийском турнире по водному поло женская сборная России проиграла национальной команде Венгрии со счетом 9:11 (2:2, 3:5, 3:0, 1:4).

Таким образом, наша команда не смогла завоевать бронзовые награды. В борьбе за золото сойдутся команды США и Испании. Встреча состоится сегодня, 7 августа и начнется в 10:30 по московскому времени.

В медальном зачете Олимпиады в Токио сборная России занимает пятое место, имея в своем активе 17 золотых, 24 серебряные и 22 бронзовые награды.

Игры-2020 продлятся до 8 августа.