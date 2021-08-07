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07 августа 09:43

Исинбаева - о серебре пляжников на ОИ: Россияне хорошо выглядели, но сегодня норвежцы были сильнее

Спортсмены из нашей страны впервые в истории завоевали медали на Олимпийских играх в данной дисциплине.

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева отреагировала на поражение российских пляжников в финале Олимпиады в Токио от норвежцев 0:2 (17:21, 18:21).

«Ребята играли здорово и уверенно. Сравнивали счет, но сегодня норвежцы были сильнее немножко. У нас первая медаль в пляжном волейболе? Это очень круто. Я не устану повторять, что Олимпиада в Токио для нашей страны являются показательной. Раскрываются те виды спорта, где от нас ждали меньше всего побед или призовых мест. Это хорошая тенденция», - приводит слова Исинбаевой «СЭ».

В медальном зачете Олимпиады в Токио сборная России занимает пятое место, имея в своем активе 17 золотых, 24 серебряные и 22 бронзовые награды.

Игры-2020 продлятся до 8 августа.

источник: «Спорт-Экспресс»
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