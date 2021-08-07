Глава ОКР Поздняков: Наша задача была выступить лучше, чем в Рио, и она выполнена

Глава ОКР Станислав Поздняков рассказал о задачах, которые ставились перед сборной России на Олимпиаду в Токио.

«Мы сейчас в стадии борьбы за третье место. Эта возможность может сохраняться до последнего дня. Наша задача была выступить лучше, чем в Рио, и она выполнена. Более того, по нашим оценкам в суммарном количестве медалей мы будем находиться на третьей позиции», - приводит слова Позднякова Sport24.

В медальном зачете Олимпиады в Токио сборная России занимает пятое место, имея в своем активе 17 золотых, 24 серебряные и 22 бронзовые награды.

На Олимпийских играх в Рио на счету нашей команды было 19 золотых, 18 серебряных и 19 бронзовых наград.

Игры-2020 продлятся до 8 августа.