Мужская сборная Аргентины во волейболу обыграла Бразилию и выиграла бронзу на Олимпиаде в Токио

В матче за третье место на олимпийском турнире по волейболу мужская сборная Аргентины оказалась сильнее национальной команды Бразилии 3:2 (25:23, 20:25, 20:25, 25:17, 15:13).

Таким образом, аргентинцы стали бронзовыми призерами Олимпиады в Токио. За золото поборются команды России и Франции. Встреча состоится сегодня, 7 августа и начнется в 15:15 по московскому времени.

В медальном зачете Олимпиады в Токио сборная России занимает пятое место, имея в своем активе 17 золотых, 24 серебряные и 22 бронзовые награды.

Игры-2020 продлятся до 8 августа.