Министр спорта РФ - о серебре российских пляжников: Наши спортсмены добились исторического успеха

Министр спорта РФ Олег Матыцин обратился к российским пляжникам Вячеславу Красильникову и Олегу Стояновскому после их поражения в финале олимпийского турнира в Токио от норвежцев 0:2 (17:21, 18:21).

Отметим, что для России эта медаль стала первой в истории в пляжном волейболе.

«Поздравляю Вячеслава Красильникова и Олега Стояновского с серебром Игр в Токио! Наши спортсмены добились исторического успеха - это первая олимпийская медаль в пляжном волейболе, завоеванная россиянами.

Российские волейболисты боролись с норвежцами за победу до последней минуты решающего матча. Гордимся выступлением Вячеслава и Олега на Олимпиаде.

Поздравляю тренеров национальной команды и Всероссийскую федерацию волейбола с первой олимпийской медалью в пляжном волейболе!», - приводит слова Матыцина Sport24.