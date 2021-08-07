Бондарь занял четвертое место в Олимпиаде в Токио в прыжках в воду с вышки, Минибаев - пятый

В финале олимпийского турнира по прыжкам в воду с десятиметровой вышки россиянин Александр Бондарь занял четвертое место, показав результат 514,50 балла.
Еще один представитель нашей страны Виктор Минибаев (495,85) расположился на пятой строчке.
Олимпийским чемпионом стал Цао Юань (582,35) из Китая. Серебро досталось его соотечественнику Яну Цзяню (580,40), а тройку призеров замкнул британец Томас Дэйли (548,25).
В медальном зачете Олимпиады в Токио сборная России занимает пятое место, имея в своем активе 17 золотых, 24 серебряные и 22 бронзовые награды.
Игры-2020 продлятся до 8 августа.