Бондарь занял четвертое место в Олимпиаде в Токио в прыжках в воду с вышки, Минибаев - пятый

Дежавю в Токио! Как наши гандболистки снова победили великую Норвегию и снова побьются за золото Олимпиады с Францией

В матче за выход в финал женского гандбольного турнира на Олимпиаде в Токио россиянки в напряженной борьбе удержали победу над норвежками (27:26) и теперь разыграет титул с Францией.