Дина Аверина занимает второе место после двух упражнений в многоборье на Олимпиаде в Токио

После двух упражнений в соревнованиях по художественной гимнатсике в многоборье российская спортсменка Дина Аверина занимает второе место, набрав 55,500 балла.
Ее сестра и соотечественница Арина Аверина расположилась на третьей позиции (54,750). Первой пока стала Линой Ашрам из Израиля (55,850).
Олимпийские награды по художественной гимнастике в многоборье будут разыграны сегодня, 7 августа.
В медальном зачете Олимпиады в Токио сборная России занимает пятое место, имея в своем активе 17 золотых, 24 серебряные и 22 бронзовые награды.
Игры-2020 продлятся до 8 августа.