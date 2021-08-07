Российский велогонщик Гладышев не прошел в 1/4 финала в соревнованиях по кейрину на Олимпиаде-2020

В утешительном заезде на олимпийском турнире по кейрину российский велогонщик Иван Гладышев занял четвертое место и не смог пробиться в четвертьфинал Игр-2020.

Напомним, что в первом раунде Иван стал шестым. Еще один представитель нашей страны Денис Дмитриев вышел в 1/4 финала, заняв второе место в квалификации.

Отметим, Дмитриев - бронзовый призер Олимпиады-2016, чемпион мира-2017, трехкратный победитель первенства Европы.

В медальном зачете Олимпиады в Токио сборная России занимает пятое место, имея в своем активе 17 золотых, 24 серебряные и 22 бронзовые награды.

Игры-2020 продлятся до 8 августа.