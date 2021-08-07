Дина Аверина завоевала серебряные медали на Олимпиаде в Токио в многоборье

В личном многоборье по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио Дина Аверина стала серебряным медалистом, набрав 107,650 балла.
Олимпийской чемпионкой стала представительница Израиля Линой Ашрам (107,800), а тройку призеров замкнула белорусская спортсменка Алина Горносько (102,700).
Еще одна представительница нашей страны Арина Аверина (102,100) заняла четвертое место.
В медальном зачете Олимпиады в Токио сборная России занимает пятое место, имея в своем активе 17 золотых, 25 серебряных и 22 бронзовые награды.
Игры-2020 продлятся до 8 августа.