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07 августа 13:25

Российские гимнастки впервые с 1996 года не завоевали золото в личном многоборье на Играх

Сестры Дина и Арина Аверины заняли второе и четвертое место соответственно.

В личном многоборье по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио Дина Аверина стала серебряным медалистом, набрав 107,650 балла.

Еще одна представительница нашей страны Арина Аверина (102,100) заняла четвертое место.

Таким образом, сборная России впервые с 1996 года не смогли завоевать золотую медаль в индивидуальном многоборье на Олимпиаде.

В медальном зачете на соревнованиях в Токио сборная России занимает пятое место, имея в своем активе 17 золотых, 25 серебряных и 22 бронзовые награды.

Игры-2020 продлятся до 8 августа.

источник: «Советский спорт»
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