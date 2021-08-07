«Это самый настоящий беспредел». Тарасова - о судействе в художественной гимнастике на Олимпиаде

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова подвергла критике судейство в личном многоборье в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио.

Золотую медаль, несмотря на грубую ошибку, завоевала Линой Ашрам из Израиля. При выполнении упражнения с лентой спортсменка уронила предмет, но все равно получила максимально высокий балл (23,300). В сумме она заработала 107,800 балла и стала олимпийской чемпионкой. Россиянка Дина Аверина стала второй, отстав от нее на 0,150 балла.

«Просто нет слов, чтобы описать этот ужас. Это спланированная акция против России и самое настоящее убийство страны. Помимо страны на глазах у всего мира произошло убийство спортсменки и тренера. Это самый настоящий беспредел. Судьи направил все силы для того, чтобы Россия не попала в тройку по итогам общего зачета. Дина выполнила блестяще свою программу, она не сделала ни одной ошибки.

Не понимаю, как такое возможно: израильтянка теряет предмет и остается выше остальных. Судьи ужасные, непрофессиональные. Они несколько раз меняли свою оценку - это говорит о том, что они сомневаются в выставленных баллах. У них нет чувства ответственности за это», - приводит слова Тарасовой Sport24.

Добавим, что Дина - 13-кратная чемпионка мира (2017, 2018, 2019), в том числе трехкратная абсолютная (2017, 2018, 2019), трехкратная победительница Европейских игр (2019), в том числе абсолютная, 10-кратная чемпионка Европы (2017, 2019, 2021), двукратная абсолютная чемпионка России (2017, 2018).