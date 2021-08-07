Елена Вайцеховская: Дину и Арину Авериных судили жестко, но все это было в рамках дозволенного

Олимпийская чемпионка и журналист Елена Вайцеховская прокомментировала судейство соревнований по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье на Олимпиаде в Токио.

- По теории больших чисел, ни одна серия не может длиться вечно. В том числе победная. В том числе гимнастическая. Почему это произошло? Засудили? Не сказала бы. И Дину и Арину Авериных судили жестко, но все это было в рамках дозволенного. Израильтянку судили мягче? На мой взгляд, да, что тоже укладывается в рамки неписаных правил, - приводит слова Вайцеховской RT.

Напомним, что в субботу, в личном многоборье по художественной гимнастике Дина Аверина, набрав 107,650 балла, завоевала серебряную медаль. Олимпийской чемпионкой стала представительница Израиля Линой Ашрам (107,800), а тройку призеров замкнула белорусская спортсменка Алина Горносько (102,700). Еще одна представительница России Арина Аверина (102,100) заняла четвертое место.

Отметим, что сборная России впервые с 1996 года не смогли завоевать золотую медаль в индивидуальном многоборье на Олимпиаде.